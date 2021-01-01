पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:आस्था सर्किट एक्सप्रेस काे हरी झंडी दिखाकर डीआरएम ने किया रवाना

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रक्सौल से चली स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, कराएगी तीर्थ स्थलों का दर्शन

आईआरसीटीसी द्वारा संचालित आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईआरसीटीसी द्वारा दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रक्सौल से त्रिवेंद्रम के बीच एक विशेष गाड़ी चलाया गया है। यह गाड़ी रक्सौल से खुलकर सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, मोकामा , किउल एवं आसनसोल स्टेशन पर रूकेगी। यात्री तिरूपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम व पुरी के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करायेगी। यात्रियों को कोविड सुरक्षा किट मास्क, सेनेटाजर, ग्लव्स,फेस शील्ड आदि का वितरण किया। इस अवसर पर डीआरएम ने यात्रियों से भेंट की। मौके पर सीनियर डीसीएम सरस्वती चन्द्र, सीनियर डीओएम रूपेश कुमार, आईआरसीटीसी के साथ रीजनल मैनेजर राजेश कुमार, संजीव कुमार सिंह आदि थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser