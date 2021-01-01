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प्राथमिकी:बिजली विभाग ने 4 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • छापेमारी अभियान के दाैरान विभाग ने की कार्रवाई

बिजली विभाग के छापेमारी अभियान मे प्रखंड के पुरनाही व कशोर गांव में चार लोगों को बिजली चोरी कर उपयोग करते हुए पकड़ा गया है। इससे विभाग को 1 लाख 13 हजार 887 रुपए राजस्व की क्षति की बात कही है । इस संबंध मे कनीय विद्युत अभियंता गौरव कुमार ने एक प्राथमिकी थाना मे दर्ज कराया है। बताया है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता एसटीएफ ऋषिकेश कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता चिंटू पाण्डेय एवं विभागीय मिस्त्री सुनील कुमार पोद्दार के साथ गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया।

इसमें पुरनाही के अभिषेक कुमार द्वारा व्यवसायिक परिसर मे अवैध रूप से विद्युत चोरी करते पाया गया । इससे 22 हजार 23 रुपए के राजस्व क्षति हुई है । पुरनाही मे ही सुखलाल चौधरी के द्वारा टोका फंसाकर विद्युत की चोरी की जा रही थी । इससे 24 हजार 73 रुपये राजस्व क्षति हुई है । इसी परिसर मे पिता विश्वनाथ चौधरी के नाम पर 6 हजार 911 रुपए बकाए पर 23 मार्च 2017 को विभाग द्वारा लाईन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। कशोर गांव मे विजय कुमार के परिसर मे विद्युत चोरी से 24 हजार 73 रुपए राजस्व क्षति का अनुमान जताया है।

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