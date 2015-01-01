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समस्तीपुर रेलमंडल:दरभंगा-सीतामढ़ी रूट पर विद्युतीकरण अंतिम चरण में, इसी महीने लोको ट्रायल

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर भी शुरू होगा विद्युतीकरण का कार्य

समस्तीपुर रेलमंडल के दरभंगा-सीतामढ़ी 65 किलोमीटर रूट पर विद्युतीकरण कार्य अंतिम चरण में है। इस महीने बिजली इंजन से ट्रायल होगा। सब ठीक-ठाक रहा तो अगले वर्ष जनवरी माह में सीआरएस निरीक्षण कर सकते हैं। सीआरएस की हरी झंडी के बाद इस रूट पर बिजली ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा।

इससे समस्तीपुर-दरभंगा-सीतामढ़ी- मुजफ्फरपुर तक कहीं भी इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही 1100 रूट किलोमीटर वाले इस रेलवे मंडल में करीब 800 किलोमीटर में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बताया कि अगले वर्ष सीतामढी-रक्सौल के बीच विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मंडल के मधेपुरा-पूर्णियाकोर्ट, सकरी-झंझारपुर, सहरसा-राधोपुर, बनमंकी- बिहारीगंज व सकरी- हरनगर रेलखंड को भी आने वाले दिनों में विद्युतीकरण किया जाएगा। रेल खंडों के विद्युतीकरण से जहां डीजल की खपत खत्म हो जाएगी वहीं प्रदूषण की मात्रा भी कम होगी।

उन्होंने बताया कि इससे पूर्व मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेल खंड के विद्युतीकरण पर 65 करोड़, समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर रेलखंड के विद्युतीकरण पर 390 करोड़ व समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड के विद्युतीकरण पर 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

डीजल इंजन बदलने का नहीं होगा झंझट, अतिरिक्त समय की होगी बचत

विद्युतीकरण के बाद समस्तीपुर-जयनगर, समस्तीपुर-खगड़िया- सहरसा- मधेपुरा व मुजफ्फरपुर- सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर- वाल्मीकिनगर रेलखंड बेधड़क इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। खासकर समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर रेलखंड पर इंजन बदलने का झंझट खत्म हो गया है। समस्तीपुर से दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन के जाने से पहले समस्तीपुर में इंजन बदला जाता था।

इलेक्ट्रिक इंजन के बदले डीजल इंजन जोड़कर ट्रेन को दरभंगा-जयनगर की ओर परिचालन किया जाता था। इसमें कम से कम बीस मिनट का समय लगता था। इलेक्ट्रिक लाइन होने से पावर बदलने का झंझट नहीं होगा। जिस पावर के साथ ट्रेन आयेगी, उसी पावर के साथ दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी व दरभंगा से जयनगर तक जायेगी। पावर बदलने का समय नहीं लगेगा। ट्रेनों का परिचालन स्मूथ तरीके से होगा। डीजल की काफी बचत होगी। साथ ही प्रदूषण नहीं होने से वातावरण को भी लाभ मिलेगा।
समस्तीपुर रेलमंडल के इन खंडों पर हो चुका है विद्युतीकरण

  • समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर
  • समस्तीपुर-खगड़िया-सहरसा - मधेपुरा
  • सीतामढी-मुजफ्फरपुर
  • मुजफ्फरपुर-मोतिहारी- नरकटियागंज-वाल्मीकिनगर

इस खंडों का भी होगा विद्युतीकरण

  • सीतामढी-रक्सौल-नरकटियागंज
  • मधेपुरा-पूर्णिया कोर्ट
  • सकरी-झंझारपुर
  • सहरसा-राधोपुर
  • बनमंकी-बिहारीगंज
  • सकरी-हरनगर
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