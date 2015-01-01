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1.35 करोड़ रुपए से होना है निर्माण:ईओ का डिजिटल सिग्नेचर नगर विभाग में नहीं बनाने से सम्राट अशोक भवन का टेंडर रुका

समस्तीपुर2 दिन पहले
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  • 11 दिसंबर को खोला जाना था टेंडर, इसी माह होगा दूसरा टेंडर, टंचिंग ग्राउंड में नए साल से बनना शुरू हो जाएगा सम्राट अशोक भवन, बुडको ने दी है तकनीकी स्वीकृति

नगर क्षेत्र में विगत चार साल से सम्राट अशोक भवन बनने का मामला किसी न किसी कारण से रुकता ही आ रहा है। 2020 के दिसंबर में इसका टेंडर होना था। बताया जाता है कि 11 दिसंबर को इसका टेंडर खुलना था। इसके बाद इसी माह कार्यादेश मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया जाता।

मगर निवर्तमान ईओ रजनीश कुमार के जाने के बाद एएसडीएम संजीव कुमार को नया ईओ बनाया गया। नगर विभाग में उनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनने से ऑनलाइन होने वाले इस टेंडर को पूरा नहीं किया जा सका। इसके कारण एक बार फिर सम्राट अशोक भवन का निर्माण अधर में लटक गया है। बताया जाता है कि 1,35,95,075 रुपए से बनने वाले इस भवन की बुडको ने पहले ही तकनीकी स्वीकृति दे रखी है। हालांकि विभाग की ओर से भवन के लिए इसी माह दूसरा टेंडर कराने की बात कही गई है। इससे नए साल में निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसका निर्माण जनवरी 2020 में पूरा कराना था जो नहीं हो सका।

अशोक भवन का 40 फीट चौड़ा व 60 फीट लंबा होगा हॉल
बताया जाता है कि सम्राट अशोक भवन के अंदर बनाए जाने वाले हॉल की चौड़ाई 40 फीट व लंबाई 60 फीट की होगी। वहीं अंदर में 40 फीट लंबा व 13 फीट चौड़ा स्टेज बनाया जाएगा। जबकि बाहरी बरामदा 35 फीट लंबा व 19 फीट चौड़ा होगा।

दो मंजिला भवन का होगा निर्माण
सम्राट अशोक भवन को दो मंजिला बनाया जाएगा। बताया जाता है कि जितना बड़ा हॉल नीचे होगा उतना ही बड़ा हॉल ऊपर भी बनाया जाएगा। वहीं एक कार्यालय के साथ बाथरूम, पीने के पानी, पार्किंग, लाइटिंग, कुर्सी आदि की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

सस्ती दर पर उपलब्ध होगा उत्सव हॉल
बताया जाता है कि शहर में निजी स्तर के कई उत्सव हॉल मौजूद हैं। जिनका किराया ज्यादा है। वहीं सम्राट भवन के सरकारी स्तर से बनने पर लोगों को शादी व अन्य समारोह व मीटिंग आदि को लेकर सस्ते दर पर हॉल उपलब्ध होगा। यह नप के चार्ज में रहेगा। इसलिए लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं।

डिजिटल सिग्नेचर बना, जल्द करेंगे टेंडर
निवर्तमान ईओ के जाने से सम्राट अशोक भवन का टेंडर समय पर पूरा नहीं हो सका। हमारा डिजिटल सिग्नेचर बनकर आ गया है। भवन का टेंडर जल्द ही करेंगे। वहीं नए साल में कार्यादेश देकर निर्धारित समय पर इसका निर्माण पूरा करा दिया जाएगा। -संजीव कुमार, प्रभारी ईओ, नगर परिषद

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