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प्राथमिकी:पेड़ काटने व सामान चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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चकमेहसी थाना क्षेत्र के जगदीश सारण गांव निवासी नंदे मिश्रा के पुत्र तपेश्वर मिश्रा ने चकमेहसी थाने में आवेदन देकर अपने गांव के ही तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में अाराेप है कि गांव के तीन लोग पेड़ काट लिया है। इसकी कीमत लगभग 3 लाख 10 हजार उन्होंने बताया है। घर में रखे चौकी पर गैस चूल्हा सहित कई सामान की भी चोरी कर ली गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष खुशबूउद्दीन ने कहा कि पीड़ित द्वारा थाने में आवेदन दी गई थी, जिसमें गांव के ही इन लोगों को आरोपित किया गया है।

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