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प्राथमिकी:युवक की मौत मामले में चालक पर प्राथमिकी दर्ज

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • 29 जनवरी को ई-रिक्शा ने मारी थी वाहन में ठोकर

मथुरापुर ओपी के बेगमपुर में विगत 29 जनवरी को सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत मामले की प्राथमिकी मृतक का भाई नगर थाना के बारह पत्थर वार्ड संख्या 15 मगरदही निवासी आत्मेश्वर कुमार ने थाने में दर्ज कराई है। बताया है कि उनका छोटा भाई अंकित कुमार (26) अपने ग्रामीण दोस्त आशुतोष कुमार के साथ घर से सतमलपुर अपने निजी वाहन से आ रहा था। इसी बीच दिन के करीब डेढ़ बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई को ई-रिक्शा संख्या बीआर 33 इआर/ 0273 ने ठोकर मार दी। ग्रामीणों की मदद से वे दोनों घायलों को समस्तीपुर इलाज को लाये। जहां उनके भाई की स्थित गम्भीर देख चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। इन्होंने उक्त ई-रिक्शा चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। सतमलपुर स्थित कबीर ईंट उद्योग के संचालक पुत्र का बेगमपुर गांव में एक ई-रिक्शा से टक्कर हो गई थी।

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