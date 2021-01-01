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माैत:कोरोना के चार नए मामले आए सामने, 5 हुए स्वस्थ

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • जिले में अब तक 35 लाेगाें की हाे चुकी है माैत

पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के चार नये रोगी मिले हैं। जबकि इस दौरान पांच मरीज की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आयी है। इसके साथ ही जिले में काेराेना के मात्र सात एक्टिव केस बच गए है। जो होम आइसोलेशन में हैं। जिले में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या 5306 है जबकि 5264 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अबतक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अबतक विभिन्न माध्यमों से 6 लाख 6702 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। ट्रूनेट के माध्यम से 476332 हजार लोगों की जांच हो पाई है।

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