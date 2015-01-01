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मिलेगा लाभ:सदर अस्पताल में शुरू हुआ निशुल्क डिजिटल एक्सरे गरीबों को मिलेगा लाभ

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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गरीब मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें डिजिटल एक्सरे कराने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। एक्सरे के बदले मरीजों यहां कोई राशि नहीं देनी होगी। पूर्व में एक्सरे कराने के लिए मरीजों को बाहरी एक्सरे केंद्र का सहारा लेना पड़ता था। मरीजों को इसके लिए 100-150 रुपए तक वहन करना होता था। सिविल सर्जन सतेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि एक्सरे केंद्र के चालू होने से गरीब मरीजों को लाभ मिलेगा। खास कर हड्डी आदि टूटे होने की समस्या लेकर पहुंचने वाले मरीजों के जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। उधर, एक्सरे केंद्र के शुरू होते ही केंद्र पर मरीजों की भीड़ जुटने लगी है।

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