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बैठक:छोटे स्टेशनों पर निजी निवेश से विकसित होंगे गोदाम

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • अधिकारियों ने कारोबारियों के साथ की बैठक

रेलवे मंडल के छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी निजी निवेश से मालगोदाम विकसित किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को रेलवे अधिकारी व कारोबारियों के बीच बेविनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीआरएम ने कहा कि भारतीय रेल ने माल ढुलाई व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए छोटे स्टेशनों पर जहां माल ढुलाई की संभावना हो वहां प्राईवेट पार्टिंयों के निवेश से माल गोदाम विकसित करने की योजना बनाई है। मंडल में भी ऐसे स्टेशनों का चयन करें जहां निजी निवेश से मालगोदाम विकसित किया जा सकता है।

वेब मीटिंग के जरीए माल कारोबार से जुड़े कारोबारियों को इस योजना से अवगत कराया गया। डीआरएम ने बताया कि तत्काल प्रथम चरण में मंडल के भगवानपुर देसूआ व डुमरा स्टेशन पर निजी निवेश से मालगोदाम विकसित करने की योजना है। मालगोदाम ठेका के माध्यम से निजी हाथों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधा देने को कृतसंकल्पित है। मौके पर सीनियर डीसीएम सरस्वती चन्द्र ने व्यापारियों को रेलवे बोर्ड की पाॅलिसी से अवगत करवाया। मीटिंग के दौरान व्यापारियों को माल ढुलाई से संबंधित नियमों की भी जानकारी दी गई। इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी-अपनी परेशानी से अधिकारियों को अवगत कराया। डीआरएम ने व्यापारियों को भरोसा दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

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