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आरोप:कर्तव्यहीनता के आरोप में आवास सहायक चयन मुक्त

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • लाभुकों को आवास सहायक द्वारा लाभ नहीं देने का मामला

प्रखंड की बेलसंडी पंचायत के आवास सहायक को राजेश कुमार पासवान जो तात्कालीन आवास सहायक जो सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत के भी प्रभार में है। जिलाधिकारी के आदेश से अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए सेवा समाप्त कर दिया है। साथा ही उनसे सरकारी मोबाईल, सभी अभिलेख, योजना पंजी, एवं संबन्धित सभी कागजात बीडीओ के पास जमा करने, ऐसा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बताया जाता हैं कि राजेश कुमार पासवान, तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत बेलसंडी तारा द्वारा विभूतिपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सही लाभुक खैरुन निशा को लाभ नहीं देकर कर, उसके स्थान पर गलत लाभुक मैमुन निशा को आवास का लाभ प्रदान करने तथा सुनवाई के क्रम में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा कहा गया कि सही लाभुक खैरुन निशा की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं है। जबकि सही लाभुक का पोता रियाजालम जिन्हे आवास बनाने के लिए राशि प्रदान किया जा सकता है। भ्रामक कथन के कारण आदेश पारित किया गया। इसलिए दोषी आवास सहायक को सेवा मुक्त करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

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