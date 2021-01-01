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गोष्ठी:मैंने तो मांगी थी कीमतें श्रम की, वो तो नाहक...

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • साहित्य संगम के तत्वावधान में हुई काव्य गोष्ठी

साहित्य संगम,रोसड़ा के तत्वावधान में मासिक काव्य गोष्ठी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हिंदी साहित्य परिषद खगड़िया के अध्यक्ष अवधेश्वर प्रसाद सिंह ने दीप जलाकर की। इस गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के उपाध्यक्ष त्रिलोकनाथ ठाकुर बजरमोहन ने की जबकि संचालन सुरेश कुमार यादव सुनील द्वारा किया गया। इस काव्यगोष्ठी में मोहन दीवाना ने सरस्वती वंदना सुनकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मनोज कुमार झा शशि ने अपनी रचना जीवन में रस घोल प्रेम का, रामविलास साफी ने मैं वनस्पति में पैदा बेहया हूं, अवधेश्वर प्रसाद सिंह ने उम्र बचपन की याद भुलाऊं कैसे,अनिरुद्ध झा दिवाकर ने अपनी रचना मैंने तो मांगी थी कीमतें श्रम की, वो तो नाहक में खून बहाते रहे,संतोष राय ने लालकिले के प्राचीर ने रोया,राष्ट्रपिता के अहिंसा को हमने खोया, दिनेश्वर प्रसाद दिनेश ने अभी फिजा है कटिप यारों,रुत आई सुहानी नहीं,तृप्तिनारायन झा ने नववर्ष तुम्हारा अभिनन्दन, त्रिलोकनाथ ठाकुर ब्रजभूषण ने इंसान नहीं धरती पर भगवान, वजूद खोजते किसानों में शामिल कुछ शैतान,पंकज कुमार पांडेय ने सब कहते हैं अति सरल पर,तुम तो तूफान प्रिये,जब-तब आंख दिखाकर मेरा हर लेती हो प्राण प्रिय। सुरेश कुमार यादव सुनील ने कुछ भी कर शादी न कर ,कर्पूरी झा ने हमारे देश के उत्तर में हिमालय खड़ा है सुनाकर उपस्थित लोगों की वाहवाही लूटी।

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