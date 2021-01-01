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पहचान:नदी में उपलाती लाश की हुई पहचान

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के समीप शनिवार को नदी में मिली उपलाती लाश की पहचान रविवार को उसके परिजनों द्वारा की गयी। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र पिट्ठाडोभी निवासी तेजनारायण शर्मा के पुत्र शंकर शर्मा के रूप में की गयी है । प्रभारी थानाध्यक्ष हारुण रसीद खां ने बताया कि परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त कर ली गयी है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों द्वारा मृतक की दिमागी हालत सुस्त रहने की बात बताई गई है।

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