पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

घर जलकर राख:नंदनी गांव में खाना‌ बनाने के क्रम में आग लगने से दो घर जलकर राख

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के नन्दनी गांव में गुरुवार की शाम खाना बनाने के क्रम में सिलिंडर से लगी आग में हरिकेश ठाकुर और ऋषिकेश ठाकुर के घर जलकर राख हो गया। इसमें सारा सामान एवं कुछ नकद रुपए भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही सीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्मचारी वेदप्रकाश को भेजकर तुरंत राहत मुहैया कराने की बात कही। फिलहाल सरकारी तौर पर पॉलीथिन आदि राहत सामाग्री दिया गया। मौके पर भाजपा पंचायत अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर जी,बिट्टू ठाकुर जी,सुधांशु ठाकुर,इंद्रजीत ठाकुर,नूर इस्लाम,रवीश कुमार सिंह आदि थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें