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बता दिया मृत:किरण देवी को वोटर लिस्ट में बता दिया मृत

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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मोरवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 135 अंतर्गत सारंगपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या पांच निवासी जीवित मतदाता किरण देवी को मृत घोषित कर दिए जाने के कारण मतदान केंद्र से बिना वोट गिराए ही लौटना पड़ा। जब किरण देवी अपना पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र संख्या पर 135 पर पहुंची तो वोटर लिस्ट में मतदाता के नाम के सामने मृत मतदाता अंकित होने के कारण मतदान कर्मियों ने बिना मतदान कराए ही वापस कर दिया। किसी भी प्रकार की समुचित सहायता नहीं मिलने के बाद वोटर लिस्ट में मृत घोषित किए जाने के कारण जीवित मतदाता मतदान से वंचित होकर निराश अपने घर लौट गई। वहीं सारंगपुर पश्चिमी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 135 अंतर्गत राज नारायण दास की पत्नी महिला मतदाता सविता देवी के पास पहचान पत्र होने के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने के कारण मतदान कर्मियों द्वारा मतदान से वंचित कर दिया गया।

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