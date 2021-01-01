पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दिया पत्र:लोजपा ने अपराध रोकने लिए डीएम को दिया पत्र

समस्तीपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में बढ़ रहे आपराधिक मामले को लेकर लोजपा के जिला मीडिया प्रभारी सह नगर अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा ने डीएम को पत्र लिखा है। डीएम को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जिले में शराब माफिया व लाॅट्री व्यापार में संलिप्त लोगों का मनोबल चरम पर है। इस कारण से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। नगर अध्यक्ष ने डीएम से उचित कार्रवाई करने की मांग किया है। अन्यथा लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की भी बात कही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser