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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएंगी स्थानीय भाषा

समस्तीपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • 15 दिनों में मांगी गई कला व संस्कृति के झलक की डीवीडी व राइट-अप की कॉपी

केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। वहीं राज्यों में इसके व्यवस्थित व सुसंगठित क्रियान्वयन के लिए कार्य किया जाना है। इसके लिए सरकार की ओर से टास्क भी निर्धारित किया गया है। जिस निश्चित समय पर सीमा के अंदर पूरा किया जाना है।

बताया जाता है कि नई शिक्षा नीति को स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से लागू करने के लिए वहां की समृद्ध भाषा, कला, संगीत, टेक्सटाइल, भोजन, खेल व स्थानीय संस्कृति को पाठ्य-पुस्तक में डाला जाना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को देखते हुए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जिला स्तर से स्थानीय भाषा, कला व संस्कृति आदि से संबंधित 3-5 मिनट का ऑडियो व विडियो क्लिप मांगा गया है। वहीं उससे संबंधित राइट-अप की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि विभाग की ओर से नए सत्र से इसे बेहतर ढंग से लागू करना है इसलिए 15 दिनों के अंदर इसे मंगाया गया है।

स्वदेशी खिलौना, क्विज, पहेली व खेल की मांगी जानकारी
वहीं विभाग की ओर से जिला में प्रचलित स्थानीय शिल्प के रूप में स्वदेशी खिलौना, क्विज, पहेली व खेल से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। इसको लेकर भी पांच मिनट का ऑडियो-वीडियो व राइट-अप की कॉपी मांगी गई है। इसकी तैयारी शुरू की गई है।

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