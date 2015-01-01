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शुरू हुई वोटिंग:मशीन में गड़बड़ी,1 घंटे देर से शुरू हुई वोटिंग

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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मोरवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 135 के मतदान केंद्र संख्या 139 और 40 पर बीवी पेट की गड़बड़ी के कारण मतदान कार्य बाधित हुआ। इसकी सूचना मिलते ही सदर एसडीओ ने खुद पहुंचकर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से मशीन ठीक कर अति शीघ्र मतदान कार्य शुरू कराया। मोरवा विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन की तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसे मतदान केंद्रों पर देर से मतदान कार्य शुरू किया गया। प्रखंड के मरिचा पंचायत अंतर्गत वनडीह मतदान केंद्र पर भी बीबी पेट में गड़बड़ी के कारण एक घंटे देर से मतदान कार्य शुरू किया गया। इसी तरह गुनाई बसही पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 116 पर तकनीकी ग्रह खराबी के कारण मतदान कार्य बाधित था। इसकी सूचना मिलते ही तकनीकी विशेषज्ञ संजय कुमार सहनी ने मतदान कर्मियों को आवश्यक निर्देश देकर मशीन की तकनीकी गड़बड़ी ठीक कराने के बाद मतदान कार्य शुरू कराया।

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