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समस्या:कल्याणपुर की दर्जनों पंचायतों में महादलितों को है आवास की समस्या

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों पंचायत में महादलित अभी आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके कारण लोग विवश होकर अपने फूस के मकान में रहने को विवश हैं। कई लोगों ने बताया कि हम लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को भी इसके लाभ दिलाने की बात कही परंतु उन लोगों द्वारा भी हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। परंतु आज तक हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वह क्षेत्र के नामापुर, ध्रुवगामा, सोमनाहा, गोविंदपुर खजुरी, खरसंडपश्चमी, रामभद्रपुर, गोपालपुर, चकमेहसी, बेलसंडी, सहित आदि पंचायत के कई लोगों ने बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से अब भी वंचित हैं। इसको लेकर लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

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