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सम्मान:शकुंतला टीवीएस पर प्रबंधक ने प्रशिक्षु एएसपी को पेंटिंग देकर किया सम्मानित

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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शहर के एनएच स्थित शकुंतला टीवीएस में प्रबंधक राज दीपक की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु एएसपी हिमांशु को पाग, चादर व पेंटिंग प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। वहीं उनके प्रशिक्षण अवधि में थानाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में की गई कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें कुशल प्रशासक बताया। मौके पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र, शोरूम के सीनियर मैनेजर राजशेखर, अरविंद कुमार, रमेश सिंह, सोनू सिंह, संतोष कुमार वागले, शुभम् कुमार, मिंटू कुमार, विवेक कुमार अंकित, धर्मेंद्र, बितेंद्र, जसीम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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