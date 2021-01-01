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सुनी समस्या:जन संवाद कार्यक्रम में विधायक ने सुनी समस्या

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड के निरीक्षण भवन सिंघिया घाट में हर बुधवार को स्थानीय विधायक अजय, सीपीआईएम के अंचल मंत्री श्याम किशोर कमल, मिथलेश सिंह के द्वारा संयुक्त रुप से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। विधायक द्वारा उनके समस्या को सुनकर निदान के लिए विस्तार से चर्चा किया गया है। विधायक ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग जिन्हें 1अप्रैल 2010 के पूर्व अधूरे अपूर्ण इंदिरा आवास बना है इन्हें सरकार के द्वारा लाभ दिया जाएगा, वैसे लाभुक अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां आवेदन देकर लाभ ले सकते हैं।

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