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आंदोलन:तीन फीट डाला वाले ट्रक पर ही बालू-गिट्टी लोडिंग की अनुमति को लेकर आंदोलन शुरू

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • सरकार ने 12 चक्का से ऊपर के ट्रकों पर बालू-गिट्टी की लोडिंग कराई बंद

राज्य सरकार के हाल के निर्णय के अनुसार अब 12 चक्का से ऊपर की ट्रकों से बाल व गिट्टी लोडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं छह, दस व बारह चक्का वाली ट्रकों के बॉडी को काटकर 3 फीट ऊंचाई रहने के बाद ही बालू या गिट्टी लोडिंग का अनुमति देने का आदेश दिया है।

इसको लेकर जिला मोटर व्यवसायी संघ की ओर से गुरूवार को सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन चलाने को लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मोटर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने की। व्यवसायियों ने एक स्वर में सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए इसे अविलंब वापस लेने का आग्रह किया।

संघ अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से बालू और गिट्टी में लगी सभी ट्रक आज से खड़ी हो गई। बालू और गिट्टी के दाम आसमान छू लेंगे। आमलोगों को कोई भी निर्माण कार्य कराना मुश्किल हो जाएगा। वहीं सचिव संजीव कुमार सुमन ने बताया कि सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए शुक्रवार को पटना में राज्य के सभी जिला संगठनों की बैठक बुलाई गई है।

इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मौके पर दलसिंहसराय अनुमंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार, कल्याणपुर अध्यक्ष अमरजीत कुमार, सरायरंजन अध्यक्ष लालबाबू राय, पारसनाथ सिंह, धीरज राय, गोपाल चौधरी, रूपेश सिंह थे।

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