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पालन-पोषण किया:एक माह पूर्व झाड़ी में मिली थी नवजात चाइल्ड लाइन को किया गया सुपुर्द

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • एक माह तक गांव की एक महिला ने बच्ची का पालन-पोषण किया

थाना क्षेत्र की दिनमनपुर दक्षिणी पंचायत अंतर्गत खतुआहा गांव स्थित गाछी में विगत 27 दिसंबर 2020 को झाड़ी में रोती-बिलखती एक नवजात शिशु लावारिश अवस्था में मिली थी। उसे बुधवार को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार नवजात बच्ची को झाड़ी में मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। जिसे गांव के लोगों ने अनाथ बच्ची को सहारा देते गांव की ही शोभा देवी के कहने पर उसे गोद दे दिया गया था। जिसे महिला ने अनाथ बच्ची को मां की तरह एक महीने तक पालन-पोषण की। लेकिन चाइल्ड लाइन के दबाब में बुधवार को उक्त बच्ची को थानाध्यक्ष दिल कुमार भारती एवं स्थानीय जिला परिषद सदस्य स्वर्णिमा सिंह की उपस्थिति में चाइल्ड लाइन के आरती कुमारी एवं मुकेश कुमार सिंह को स्वस्थ्य अवस्था में सौंप दिया गया। जीप सदस्य ने बताया कि शोभा देवी मां की ममता देकर बच्ची का एक माह तक पालन-पोषण की।

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