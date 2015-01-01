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मांग:डूबी फसल की नहीं मिली क्षतिपूर्ति, किसानों ने की बाढ़ में बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति की मांग

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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कृषि प्रधान सिंघिया प्रखंड के किसान वर्षो से बाढ़ की त्रासदी व मौसम की मार से जूझ रहे है। आजादी के बाद से क्षेत्र के किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बाढ़ की स्थाई निदान के लिए कोई पहल की गई है। न ही किसानों के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाई गई है। स्थिति यह है की वर्षों से बाढ़ की बिडंबना व मौसन की मार से झेल रहे किसान आर्थिक तंगहाली व कर्ज की बोझ तले दबे जा रहे है। बताया गया कि प्रखंड के किसानों प्रत्येक वर्ष अपने बूते कर्ज व महाजन से उधार लेकर खेती तो करते हैं। वहीं लहलहाती फसल बाढ़ की त्रासदी में विलीन हो जाती। यह समस्या किसानों के सामने 50 वर्षो से अधिक दिनों से उत्पन्न है। लेकिन किसानों की इन समस्याओं की निदान की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई गई गई। किसानों ने बताया कि कोरोना काल में उत्पन्न हुई परेशानी उबर भी नहीं पाए थे की बाढ़ की विभीषका ने कमर तोड़ कर रख दी है। इस साल आई बाढ़ की त्रासदी में सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में महंगे दामों बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि को लेकर मुश्किल बना हुआ है। सरकारी स्तर मिलने वाली सारी सुविधाएं बेकार साबित हो रहे है। सरकारी नलकूप बंद पड़े है। खेतों की बुआई की शुरुआत हो चुकी लेकिन कृषि विभाग द्वारा मिलने वाली अनुदानित दामों पर बीज बुआई के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। ऐसे में आर्थिक तंगी के कारण रवि की बुआई करना मुश्किल भरी है।

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