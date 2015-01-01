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रात्रि गश्ती का प्लान:जिले में अब रात के दौरान पैदल गश्त करेगी पुलिस, यदि कहीं घटना घटती है तो लापरवाह पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • थाना अध्यक्षों काे सेक्टर में बांटकर पुलिस पदाधिकारियों को पैदल भेजने की बनी रणनीति

जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस पैदल गश्ती का सहारा लेना शुरू कर दिया है। एसपी विकास बर्मन ने सभी थानाध्यक्षों को सेक्टर के हिसाब से पैदल गश्ती कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है।

जो प्रत्येक दिन सूचना संग्रह कर शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि समय-समय पर इसकी जांच की जाएगी। यदि कहीं घटना घटती है तो लापरवाह व दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

एसडीपीओ व सर्किल इंस्पेक्टर को समीक्षा का आदेश

पैदल गश्ती सही से हो रही या फिर खानापूर्ति की जा रही है, इसकी समीक्षा रोजाना होगी। समीक्षा की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व सर्किल इंस्पेक्टर को दी गई है। यह काम रोजाना होगा। दोनों पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में पड़नेवाले थानों में पैदल गश्ती की समीक्षा करेंगे।

दस वर्ष से कम नौकरी वाले पुलिस कर्मी सशस्त्र बल में रहेंगे

पुलिस मुख्यालय के आदेश क बाद एसपी ने मानव बल के बेहतर इस्तेमाल के लिए सिपाही के पद पर नियुक्त जवानों को दस वर्षों तक सिर्फ सशस्त्र बल में ही ड्यूटी लगाने की व्यवस्था की है। इस पर सख्ती से अमल के आदेश दिए गए हैं। एसपी को कहा गया है कि ऐसे सिपाही जिसकी सेवा 10 वर्ष से कम हैं उन्हें कार्यालय ड्यूटी में हरगिज न लगाएं। उनकी ड्यूटी सशस्त्र बल में ही होनी चाहिए। इसे हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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