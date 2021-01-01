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परेशानी:सिंघिया से बहेड़ी जाने वाली सड़क पर सुभाषचौक के पास गड्‌ढे ही गड्‌ढे बने हुए हैं, हादसे का रहता है डर

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • सड़क पर गड्ढा बनने के कारण राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी तक सड़क बनी हुई खतरनाक, चलने में होती है परेशानी

सिंघिया बाजार से बहेड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर सुभाष चौक से राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी तक सड़क की हालत बदहाल बनी हुई है। बीच सड़क पर गड्ढा हो जाने के कारण सड़क पर वाहनों के आगमन के साथ-साथ आम लोगों भी पैदल चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर सुभाष चौक से राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी तक लगभग दो सौ मीटर के दायरा में सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बीच सड़क पर गड्ढे भी बन चुके है। नाले के आभाव में सड़कों पर घरों का पानी बहने के कारण इन जगहों पर सालों भर पानी की जमाव के बीच लोगों को गुजरना होता है। खतरनाक बन चुके गड्ढे में पानी के जमाव होने के कारण वाहन चालकों को गहराई की अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।

इसके कारण कब अनहोनी की घटना घट जाए कहना मुश्किल है। दुर्दशा के कारण गड्ढों में वाहनों की फंसने से बाजार में भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया की सड़क की दुर्दशा के बारे में विभागीय पदाधिकारी अवगत चुके है। पूर्व में इन जगहों पर स्थिति दयनीय बन चुकी थी। आंदोलन के बाद सिर्फ इन जगहों में मेटेरियल डालकर चलने लायक बनाया गया था। लेकिन इसके बाद सड़क की मरम्मति करवाने के दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। इसके कारण सड़क दूसरी बार बदहाल हो चुकी है। और स्थानीय लोगों के साथ बाजार आने जाने वाले लोगों के साथ सड़क से होकर गुजरने वाली वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। समस्या को लेकर प्रशासन मौन बनी है। ग्रामीणों ने अविलंब सड़क की मरम्मति करवाने की मांग की।

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