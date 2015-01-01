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आदेश:कार्य में लापरवाही बरतने पर आवास सहायक को कार्यमुक्त करने का आदेश

विभूतिपुर4 घंटे पहले
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  • आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी को लगाई फटकार

प्रखंड कार्यालय स्थित पंचायत समिति भवन के सभागार में गुरुवार को अनुमंडलीय स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम शशांक शुभंकर ने सर्वप्रथम नल जल योजना का जायजा लेते हुए पदाधिकारियों को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री आवास योजना आरटीपीएस काउंटर आदि के बारे में भी जायजा लिया।

साथ ही बैठक के बाद आरटीपीएस काउंटर का जायजा लेते हुए डीएम ने अंचलाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सर्वर डाउन चल रहा है तो सादे कागज पर भी आरटीपीएस काउंटर का काम किया जा सकता है। बैठक के बाद डीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रखंड के एक आवाक सहायक को कार्य की लापरवाही करने को लेकर कार्यमुक्त करने का आदेश दिया।

डीएम ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी लाभुकों को प्रथम किस्त में देने में देरी और कारण लापरवाही के चलते कार्यमुक्त करने का बीडीओ को आदेश दिया गया हैं। मौके पर थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार, एएसआई विनय कुमार, विनोद कुमार, रवींद्र कुमार भारती, थाना मैनेजर, चौकीदार राम प्रकाश पासवान, लालबाबू राय, क्रांति राय, उपेंद्र सिंह, लालबाबू कुमार, सुनिल कुमार, राजकुमार चौधरी, नन्हकी पासवान, नंदकिशोर पासवान, संजीत कुमार आदि थे।

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