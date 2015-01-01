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परेशानी:धान की फसल को अब भी पानी से नहीं हुआ छुटकारा

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • धान पक कर है तैयार, लेकिन कुछ किसानों के खेतों में पानी जमा रहने से नहीं हो रही कटाई, किसान परेशान

इस बार मौसम की बेरुखी ने किसानों के मंसूबे पर फिर पानी फेर दिया है। करीब डेढ़ माह पूर्व हो रही बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। घुटने भर पानी में धान की फसल पूरी तरह डूब चुकी थी। इसमें धान की बाली जमीन से संपर्क में आने के कारण बाली से फिर कन्ना पनप गया था। इस कारण धान दाना कमजोर हो गया। इसबार किसानों के खेतों में जहां पानी जमा हो गया था, वहीं पानी के साथ तेज आंधी की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान भी हुई थी। बताया जा रहा है कि जो धान की फसल गिर गया था, उसमें दाना नहीं लगने से उपज कम हुई है।किसानों ने बताया कि इस बार धान की फसल काफी अच्छी थी। इसबार अधिक वर्षा होने के कारण खेतों में नमी अधिक थी।

धान का बिचड़ा बोने में भी सहूलियत हुई थी। खेत तैयार करने में अधिक पानी की भी जरूरत नहीं हुई थी। फसल का बीट भी अन्य साल की अपेक्षा इस साल काफी मोटी रही। धान के हर बीट में दाना अच्छा था। उपज भी अच्छी होती। लेकिन बारिश व आंधी से उपज पर खासा नुकसान हुआ है। अभी भी निचले खेतों में बारिश का पानी कुछ खेतों में जमा है। इसबार कुछ किसानों ने बताया कि गन्ना फसल हो भी नुकसान हुआ है। बारिश के बाद खेतों में काफी नमी हो गई थी। इस कारण तेज हवा के साथ फसल गिर गया था।

इसबार फसल अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छी रही है। लोगों की माने तो करीब 30 से 40 साल का रिकार्ड टूट गया है। लेकिन मौसम की बेरुखी से लगता है कि उपज पर असर पड़ गया है। कृषि विभाग की आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष 3950 हेक्टेयर में धान की फसल उगाई गई है। लोगों ने बताया कि उपज अन्य वर्षों की अपेक्षा उपज अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण धान में खखरा अधिक हो गया है। इसको तैयार करने के बाद उपज में कमी देखी गई। किसानों को इसबार अधिक नुकसान सहना पड़ा है।

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