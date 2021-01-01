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विवाद:गोरीना में भूमि विवाद को पंचों ने सुलझाया

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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पुरुषोत्तमपुर पंचायत स्थित गोरीना गांव में महीनों से चल रहे भूमि विवाद को ग्रामीण पंच ने पुलिस की उपस्थिति में पंचायत कर विवाद को सुलझा दिया। पंचायत में थाने के एएसआई परशुराम झा, सशस्त्र बल, पूर्व सरपंच सुभाष सैनी, सत्यनारायण राय, कामेश्वर राय ने विवादित स्थल को देखते हुए मुकेश राय व कमलेश राय दोनों पक्षों की बात सुनी। कमलेश व मुकेश के मंतव्य से समझाते हुए दोनों को गले में गले मिला कर विवाद को खत्म करा दिया गया।

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