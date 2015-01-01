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परेशानी:दिन से रात तक जाम में परेशान रहे लोग

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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धनतेरस को लेकर गुरुवार को बाजार में यातायात व्यवस्था का बुरा हाल रहा। इस दौरान पैदल चलने वालों को भी एक चौक से दूसरे चौक जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। वहीं धनतेरस को लेकर बाजार में भीड़ होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सिपाही की तैनाती नहीं की गई थी। जिससे गुदरी बाजार, रामबाबू चौक, मगरदही चौक, मारबाड़ी बाजार, स्टेशन चौक, गणेश चौक आदि जगहों पर लोग दिनभर जाम में कराहते रहे। देर रात तक यही स्थिति बनी रही।

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