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शपथ:ट्रैफिक नियमों के पालन की दिलाई गई शपथ

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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नारायणपुर डढ़िया स्थित आशा एजुकेशन सेंटर में रविवार को युवक व युवतियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आशा सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव अमित कुमार वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि हमें सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। बइस अवसर पर संस्था की ओर से युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यशाला की समाप्ति के बाद रैली निकालकर लाेगों को जागरूक किय गया। मौके पर निभा कुमारी, मनीषा कुमारी, नीरज कुमार, ज्योति कुमारी, अंजली कुमारी, हिमांशु कुमार, आशुतोष कुमार, सोनी कुमारी मुस्कान कुमारी मौजूद थे।

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