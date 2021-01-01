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पुलिस ने शराब लदी कार के साथ दो को गिरफ्तार किया

4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार पर लदी 14 कार्टन विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान बिरसिंहपुर गांव निवासी संतोष कुमार साह और रोशन कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर गांव में शराब की खेप उतारी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस कल्याणपुर गांव में एक कार को देख संदेश के आधार पर उसमें सर्च किया तो शराब पाया गया। इसके बाद पुलिस ने कार को जब करते हुए कार में बैठे दोनों युवक को भी अपने साथ में ले लिया। पुलिस ने बताया कि जब शराब में हरियाणा निर्मित 14 कार्टन शराब बरामद हुई है। इसमें कुल 123 लीटर शराब बताई गई है। वहीं थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि दोनों गिरफ्तार कारोबारी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

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