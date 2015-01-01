पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निभाई परंपरा:परिवार के साथ रामचंद्र राय बग्घी से मतदान को निकले

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बोले-उनके पुरखे भी बग्धी से मतदान करने जाते थे, इसलिए वह भी आए

जितवारपुर प्रखंड कार्यालय पर स्थित बूथ संख्या 199 पर बूथ डालने के लिए रामचंद्र राय अपने परिवार के मतदाताओं के साथ बग्धी पर निकले। उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी बग्धी से मतदान करने जाते थे। वे उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए जब कभी भी मतदान करने जाते हैं बग्धी से ही जाते हैं। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें