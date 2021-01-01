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पहल:कृषि कानून के विरोध में पंचायतों में किसान चौपाल लगाएगी रालोसपा

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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रालोसपा की ओर से तीन कृषि बिल को लेकर 28 फरवरी तक जिला के प्रत्येक पंचायत में किसान चौपाल लगाया जाएगा। इसके बारे में जिलाध्यक्ष अनन्त कुशवाहा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया तीनों कृषि बिल काले अध्यादेश की तरह है। जो किसान व जनविरोधी भी हैं। पार्टी की ओर से प्रत्येक पंचायत में चौपाल लगाकर किसानों को इस काले कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौके पर सचिव रंजीत कुमार, रामजतन सिंह, आदित्य कुमार ठाकुर, उपेन्द्र कुमार दास, गुरूदेव साह, संजीत शर्मा, जगदीश राम, मुशिलाल सिन्हा आदि मौजूद थे।

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