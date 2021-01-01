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विचार:हिंदी के विकास पर वक्ताओं ने रखे विचार

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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हिन्दी साहित्य भारती, बिहार प्रदेश की ऑनलाइन बैठक बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. दिनेश प्रसाद साह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री डॉ. सतीश चन्द्र भगत की सरस्वती वंदना के सस्वर गायन से हुई। इसके बाद डॉ. भगत ने डॉ. रवीन्द्र शुक्ल रचित मातृ वंदना प्रस्तुत की। बैठक में समस्तीपुर के शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय, केन्द्रीय महामंत्री डॉ. अनिल शर्मा, बिहार के प्रभारी और उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र, सूबेदार नंद किशोर साह, मीडिया प्रभारी डॉ. संतोष कुमार, ऋतु प्रज्ञा आदि उपस्थित थे।

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