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इंटर परीक्षा:शीतलहर से बचने के लिए जूता-मोजा पहन केंद्र आ सकेंगे छात्र

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • 45 केंद्रों पर छात्रा व 27 पर छात्र देंगे परीक्षा, आज 9:30 से पहली व 1:45 बजे से होगी दूसरी पाली

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार 1 फरवरी से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 ली जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि 13 फरवरी तक दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को 10 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी पहली पाली के लिए सुबह 9:20 तक व दूसरी पाली के लिए दिन में 1:35 तक ही परीक्षार्थियों को एंट्री दी जाएगी। पहली पाली 9:30-12:45 व दूसरी पाली 1:45-5 बजे तक होगी। जिला के चार अनुमंडलों के 82 केन्द्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 45 केंद्रों पर छात्राएं व 27 केंद्रों पर छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा में 60748 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनसमें 31146 छात्रा व 29602 छात्र शामिल हैं। ताजपुर रोड स्थित सीपीएस सेंटर के इंचार्ज भूपनेश्वर राम ने बताया कि परीक्षार्थियों को 10 मिनट पूर्व तक ही परीक्षा देने के लिए केंद्र के अंदर एंट्री दी जाएगी।
पहले चप्पल पहनकर आने को कहा गया था : बताया जाता है कि परीक्षा समिति के निर्देश पर परीक्षा भवन में चप्पल पहनकर ही जाना था। जूता पहनना मना था। मगर राज्य में जारी शीतलहर के कारण इस आदेश को निरस्त करते हुए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर आने की अनुमति दी है।
केंद्रों पर कराया जाएगा कोविड नियमों का पालन : इंटर परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यार्थियों को शामिल होने को देखते हुए हर केंद्र पर कोविड नियमों का पालन कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को एंट्री के समय सेनेटाइजर दिया जाएगा। वहीं मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है। पहली पाली में विज्ञान की 28261 छात्र-छात्राएं भौतिकी व दूसरी पाली में कला विषय से जुड़े 30386 छात्र-छात्राएं राजनीतिक शास्त्र की परीक्षा देंगे।

इंटरमीडिएट साइंस के विद्यार्थी पहली पाली में भौतिकी विज्ञान की देंगे परीक्षा

सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा, 10 मिनट पहले तक एंट्री
दलसिंहसराय। शहर के छह परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी की निगरानी के बीच सोमवार से इंटर की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा में 3817 छात्राएं शामिल होगी। इसमें आरबी कॉलेज केंद्र पर 1474, छात्रधारी इंटर विद्यालय पर 526, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय 854, बालिका उच्च विद्यालय 304, कुसुमवती कन्या मध्य विद्यालय 196 व धनपतप्रिया मध्य विद्यालय पर 463 परीक्षार्थी शामिल होगी। वहीं बालिका उच्च विद्यालय केंद्र को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी व केंद्र के 100 मीटर परिधि में धारा 144 लगाई गई है। केंद्र पर परीक्षार्थियों को मास्क के साथ प्रवेश की इजाजत दी गई है। साथ ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है।

इंटर परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी
शाहपुर पटोरी| इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जीबी इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य खालिद हुसैन ने बताया कि पहले दिन विज्ञान के 275 व कला की 357 छात्रा शामिल हो रही है। इसके अलावा एएनडी कॉलेज, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मध्य विद्यालय शाहपुर पटोरी, एवरग्रीन एकेडमी, एजेएम कॉलेज व जीवनी हाई स्कूल के केंद्रों पर 4414 छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही हैं। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू है। वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

दूसरी पाली : आर्ट्स में राजनीति शास्त्र विषय की ली जाएगी परीक्षा​​​​​​​

अनुमंडल मुख्यालय में 8740 परीक्षार्थी तेरह केंद्रों पर इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। जिसमें सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर पर सबसे अधिक 1307 व आरपीपीएम कॉलेज पर सबसे कम 302 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं मिर्जापुर बीएड कॉलेज, यूआर कॉलेज, रोसड़ा उच्च विद्यालय, अंबेडकर विद्यालय, एसकेआरएमएम कॉलेज, हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय, बीबीएन स्कूल, शशि कृष्णा महाविद्यालय थतिया, सरस्वती शिशु मंदिर फुलवरिया, शहीद कुलदीप बलदेव नारायण मध्य विद्यालय व ललित मध्य विद्यालय थतिया में परीक्षा होगी। प्रत्येक केंद्र पर तीन-तीन स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इंटर परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी विद्यालयों में बेंच व डेस्क की आपूर्ति परीक्षार्थियों के हिसाब से करा दी गई है। 82 केंद्रों पर 60748 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। केंद्रों पर कोविड के अनुरूप सेनेटाइजर व मास्क की अनिवार्यता होगी।
-बिरेन्द्र नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी​​​​​​​

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