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राहत:खानपुर बाजार में बने नाले की उपमुखिया ने कराई सफाई, पानी बहाव में होगी सुविधा

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • करीब एक वर्ष पूर्व बनाया गया था बाजार में नाला, जाम से हाेता था जलजमाव

प्रखंड की 19 पंचायतों के लोगों का मुख्य बाजार खानपुर की सड़कों का आज भी सूरत नहीं बदला है। हालांकि बाजार में पंचायत योजना से बनाई गई नाले की परेशानी को लेकर लोगों को अब निजात मिल सकती है। बुधवार को उपमुखिया पवन कुमार महतो उर्फ मक्खन के द्वारा नाले की साफ-सफाई कराई गई है। बताया गया कि सड़क नहीं बनी है, लेकिन नाला का निर्माण करा दिया गया है। लेकिन पानी की निकासी नाला से नहीं हो रही थी। बारिश की पानी से नाला भर गया था। लेकिन नाला जाम होने के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध था।

इस कारण पानी तालाब में जाने के बजाय सड़क पर ही फैल रहा था। मालूम हो कि विगत 21 जनवरी को दैनिक भास्कर ने खानपुर बाजार की सड़क की नहीं बदली सूरत, कीचड़ और पानी के दुर्गन्ध से लोगों का जीना हुआ मुहाल शीर्षक से खबर छापी थी। स्थाई व्यवसाइयों ने भी नाले की पानी सड़क पर फैलने के विरोध में जमकर आक्रोश जताया था। इसके बाद उपमुखिया ने नाले की साफ-सफाई कराई। इधर सड़क की दुर्दशा तो पहले से ही खराब है, जिसकी बांकी कसर पानी के साथ पूरा हो जाता है।

वर्षों से समस्या के निदान मे लोगों की उठ रही मांगे अबतक पूरी नहीं हो पाई है। गली-गली की सड़कें बन रही है। लेकिन आज भी प्रखंड की हृदय स्थली कही जाने वाली खानपुर बाजार सहित अन्य सड़कें किसी उद्धारक की तलाश में मुंह बाएं खड़ी है। खानपुर बाजार जाने वाली सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क , कहना मुश्किल है। आज भी सड़कों की स्थिति देखकर पिछले दो दशक की यादें ताजा हो जा रही है। रोज किसी न किसी रुट से किसी न किसी पदाधिकारियों की लग्जरी वाहन हिचकोले खाते गुजरती है लेकिन समस्या यथावत है।  सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर एक दिन भी बारिश होने के बाद करीब दस दिनों तक लोगों को पानी मे तैरकर चलना पड़ता है। हालांकि बताया गया कि उक्त सड़क का इस्टीमेट बन गया है। बहुत जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरु कर दी जाएगी। लोगों का बताना है कि यह इस्टीमेट की बाद दो वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सड़क का निर्माण कब होगा यह कोई नहीं जानता है।

7 लाख की लागत से हुआ था निर्माण
करीब एक वर्ष पूर्व पंचायत योजना से बाजार की सड़क में करीब 7 लाख की लागत से नाला का निर्माण कराया गया। ताकि सड़क पर लगने वाला बारिश की पानी से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन जिस सुविधा से निर्माण किया गया उसके विपरीत परिस्थिति बन गई थी। सड़क से नाला की ऊंचाई काफी है। हालांकि जबतक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक पानी-कीचड़ की समस्या बनी रहेगी। लोगों का बताना है कि सड़क का पानी नाला में तो नहीं जाता था, लेकिन नाले का पानी निकलकर सड़क पर जरूर फैल जाता था। पानी की दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। बताया गया कि नाला के अंदर जमे पानी नाला जाम के कारण तालाब में नहीं गिर रहा था। आलम यह है कि नाला का पानी अब सड़क पर ही बहने लगी थी। लोगों ने बताया कि सफाई तो कराई गई है, अब देखना है पानी तालाब में गिरता है, या फिर सड़क पर ही फैलता है।

कहते हैं व्यवसायी
बाजार के सुनील कुमार साह ने बताया कि बरसात आते ही बाजार के व्यवसायियों काे परेशानी होती है। हल्की बारिश के बाद सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। अभी नाले का पानी सड़क पर फैलने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। नाला साफ होने के बाद इससे निजात मिल सकती है।
डॉ परवेज आलम ने कहा कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। प्रखंड के मुख्य बाजार होने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो रही है। हालांकि सड़क निर्माण जल्द होने की जानकारी मिली है।

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