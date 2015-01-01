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पीएम किसान सम्मान निधि:सहायता राशि के लिए जिले के 14 हजार से अधिक किसानों का आवेदन महीनों से सीओ कार्यालय में फांक रहा है धूल

समस्तीपुर2 दिन पहले
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  • किसान सलाहकार से लेकर अंचल कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं जिले के किसान

छोटे किसानों को चार महीने पर दो हजार रुपए आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर दिन नया खुलासा सामने आ रहा है।

एक ओर जहां इस योजना का 1595 इनकम टैक्सधारियों ने राशि उठा ली। वहीं गरीब किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान सलाहकार से लेकर सीओ व कृषि कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 14033 किसानों का आवेदन जिले के विभिन्न सीओ कार्यालयों में धूल फांक रहा है। जिले के शिवाजीनगर प्रखंड में सार्वाधिक 2819 आवेदन लंबित हैं। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में 342410 लोगों ने आवेदन किया था।

एक महीने में जांच पूरी कर देनी है राशि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत साल में तीन बार दो-दो हजार रुपए के हिसाब से 6000 रुपए मिलता है। आवेदन करने के एक महीने के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर अगर किसान योजना के हकदार हैं तो उन्हें योजना राशि उन्हें बैंक खाते में दी जाती है। इस मामले में डीएम से पत्राचार किया गया है।

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