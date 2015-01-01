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मतदान:तीसरे चरण का प्रचार थमा, विस अध्यक्ष, मंत्री और पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी

समस्तीपुर3 घंटे पहले
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  • कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा और सरायरंजन में कल होगा मतदान

विस आम चुनाव 2020 के तीसरे व अंतिम चरण में जिला के पांच विधान सभा क्षेत्रों में 7 नवंबर शनिवार को मतदान होना है। प्रत्याशियों का प्रचार-प्रसार गुरुवार को शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में जिला के कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा व सरायरंजन विधान सभा क्षेत्र में मतदान होना है। बताया जाता है कि इस चरण में जहां एक ओर कल्याणपुर में निवर्तमान राज्य सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सरायरंजन से निवर्तमान विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को भी चुनाव में कड़ी चुनौती मिल रही है। जबकि समस्तीपुर से लगातार दो बार से विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन को भी अपना गढ़ बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। वहीं वारिसनगर व मोरवा में जदयू अपनी सीट बचाने के लिए दिन-रात एक कर रही है।

चुनाव को लेकर जिला के हर विधान सभा में जदयू, राजद, लोजपा, भाजपा के राज्य स्तरीय नेताओं की अंतिम जनसभा हुई। इप्रत्येक विधान सभा में 2-2 महिला बूथ बनाए गए हैं जहां पीठासीन पदाधिकारी के अलावे प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान पदाधिकारी महिला ही होंगी। इसमें कल्याणपुर में बरहेता मध्य विद्यालय व बरहेता मध्य विद्यालय का पूर्वी भाग, वारिसनगर में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार भवन गोही व सीडीपीओ कार्यालय भागदायां व बायां भाग व विद्यालय सरायरंजन में महिला मतदान केंद्र बनाया गया है।

जिला निर्वाची पदाधिकारी खुद रहेंगे सक्रिय

चुनाव को लेकर वारिसनगर प्रखंड को 18 सेक्टर में बांटा गया है । निर्वाचन प्रशाखा व कंट्रोल रूम में जिला निर्वाची पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह और बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अजमल परवेज, मीडिया प्रभारी राजेश कुमार एंव रंजीत कुमार खुद सक्रिय रहेंगे। इसके निर्देश दिए गए हैं।

622 पीसीसीपी दल का गठन, आज होंगे रवाना

विधान सभा आम चुनाव को लेकर तीसरे चरण में पांच विधान सभा क्षेत्रों कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा व सरायरंजन में गुरूवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके साथ ही अगले 48 घंटे के लिए डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट पुस्तकालय भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि पांच विधान सभा क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार समाप्त हो गया है। अगले 48 घंटे वहां धारा 144 लागू रहेगी। वहीं उम्मीदवार सिर्फ दो लोगों के साथ मिलकर डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। 7 नवंबर शनिवार को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 622 पीसीसीपी दल का गठन किया गया है। जिनके माध्यम से शुक्रवार को पांचों विधान सभा के बूथों पर सुरक्षा बल के माध्यम से ईवीएम व वीवी पैट भेजा जाएगा।

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