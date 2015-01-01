पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आक्रोश:पीपराघाट से हरदिया पैनशल्ला गांव तक जाने वाली सड़क जर्जर, नहीं शुरू हुआ निर्माण

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • चुनाव से पूर्व सड़क के किनारे योजना निर्माण से संबंधित लगाया बोर्ड, काम शुरू नहीं होने से आक्रोश

प्रखंड पीपराघाट से हरदिया, पैनशल्ला गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति वर्षों से बदहाल बनी हुई है। सड़क की बदहाली के कारण स्थानीय ग्रामीणों के सामने वर्षो से समस्या उत्पन्न है। बताया जाता है की पीपाराघाट चौक से हरदिया मिल्की गांव होते हुए पैनशल्ला गांव तक जानेवाली सड़क मरम्मति के आभाव में काफी जर्जर हो चुकी है। इसके के कारण सड़क की हालत दयनीय बनी हुई है। सड़क से गिट्टी उखड़ चुके है। पीपड़ाघाट से पैनशल्ला गांव तक सड़क पर जगह छोटे बड़े गड्ढे बन चुके है। इससे लोगों को इस सड़क से होकर गुजरने में काफी कठनाइयों का सामना करना पड़ता है। कब कोई वाहन दुर्घटना हो जाए इसकी आशंका बनी रहती है। 15 वर्षों से सड़क बदहाल बनी हुई है।

बताया गया कि 15 वर्ष पूर्व में सड़क की निर्माण होते ही दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान की दूरी सिमट कर आधी से भी कम हो गई थी। लेकिन दिन प्रतिदिन सड़क की हालत बिगड़ती चली गई। अब स्थानीय लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी होती है। समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के मांग पर चुनाव से पूर्व 9.250 किलोमीटर लंबी सड़क की 167.08 लाख की लागत से टेंडर भी हुई। चुनाव से पूर्व सड़क निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत प्राक्कलित राशि अंकित बोर्ड भी लगा दी गई। संवेदक को विगत अगस्त महीना में इस सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करवाना था। और अगस्त 2021 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवाना है। लेकिन सड़क सड़क निर्माण अवधि की तिथि दो महीने से अधिक दिन बीत चुकी है। इस सड़क का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें