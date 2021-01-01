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अधिवेशन:उज्जैन में मनेगा सवर्ण मोर्चा का अधिवेशन

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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आगामी 14 फरवरी को अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन मध्यप्रदेश के उज्जैन में समारोह पूर्वक मनाए जाने काे लेकर बुधवार को मूलचंद रोड में मोर्चा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। अध्यक्ष ने कहा कि यह अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने बुलाया है। इसमें जिला के शीर्ष प्रतिनिधी भाग लेंगे। मौके पर किशोरी प्रसाद सिंह, चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, शंभू नाथ सिंह, संजय कुमार सिंह, एमके श्रीवास्तव, अशोक वर्मा, सुधाकर सिंह थे।

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