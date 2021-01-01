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चेतावनी:हटाए गए आवास सहायकों को लेकर धरना करेगा संघ

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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बिहार आवास सहायक संघ की जिला इकाई की ओर से रविवार को बैठक कर हटाए गए आवास सहायकों को लेकर धरना देने का निर्णय लिया गया। संघ अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि विभूतिपुर के आवास सहायक आलोक कुमार व राजेश कुमार एवं बिथान के राजू कुमार की सेवा डीएम के स्तर से समाप्त की गई है। इसको लेकर संघ की ओर से रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि हटाए गए आवास सहायक अपील दायर करेंगे जिसमें संघ पूरा सहयोग करेगा। वहीं सेवा समाप्ति को लेकर मंत्री व विभागीय सचिव को आवास योजना का काम प्रभावित होने से अवगत कराया जाएगा। बैठक में मयंक दीक्षित, राकेश कुमार, पंकज कुमार शर्मा, कृष्णानन्द सरस्वती, दिनेश शर्मा, अरविन्द कुमार थे।

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