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मौसम:48 घंटे मौसम रहेगा शुष्क, 6-7 फरवरी को आसमान में बादल रहने से हो सकती है वर्षा, तापमान में होगी 3-5 डिग्री की वृद्धि

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • सुबह में रहेगा कोहरा, ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री रहने की संभावना

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग पूसा व भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आगामी 7 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 48 घंटे तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। 6-7 फरवरी को उत्तर बिहार के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश बाद मौसम में होने वाले परिवर्तन से तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। जिससे अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

रबी मक्का की फसल में करें नेत्रजन का छिड़काव
रबी मक्का की फसल जिसमें धनबाल व मोचा आ गया है, उसमें नेत्रजन का छिड़काव करें। आम व लीची में मंजर आने का समय है। ऐसे में बगान में किसी प्रकार का खेती कार्य न करें। बगान का दीमक व दहिया कीटों से बचाव करें। वहीं बसंतकालीन ईख व गरमा सब्जी के लिए खेत तैयार करें।

तीन दिनों तक और चलेगी पछिया हवा

अगले तीन दिनों तक पछिया हवा चलने की संभावना है। इस दौरान 5-7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। जिससे कनकनी परेशानी का कारण बनी रहेगी। वहीं तीन दिन के बाद पूरबा हवा चलेगी जिससे ठंड व कनकी कम होगी।

आगामी दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। जिसके बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमान के सामान्य से 3-5 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। सुबह में कोहरा व ठंड रहेगा। -डॉ. सत्तार, नोडल पदाधिकारी।

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