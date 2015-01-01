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समस्या:देवड़ा में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं, खेतों में भरा हुआ है पानी

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • 7100 आबादी वाली देवड़ा पंचायत में नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं

प्रखंड क्षेत्र में 7100 आबादी वाले देवड़ा पंचायत में जनहित से जुड़ी समस्याओं का घोर अभाव है। ऐसे तो पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से गली नाली व सड़क का काम किया ही गया है। लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बनी हुई है। इस कारण पंचायत के लोगों को परेशानी होती है। असुविधाओं को लेकर बताया जाता है कि देवड़ा पंचायत के निकट सैकड़ों एकड़ में फैले चौड़ में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण इस पंचायत के किसानों को खेती करने में परेशानी होती है।

यदि जलनिकासी की व्यवस्था हो जाए तो किसान समय अनुसार खेती करके आर्थिक आमदनी कर सकते हैं। चौड़ में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों की धान की खेती मारी जाती है। देवड़ा गांव स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर व कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है। इस कारण पंचायत के लोगों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उपकेंद्र में कोरम पूरा करने के लिए एक एएनएम कार्यरत हैं। लेकिन वे मनमाने तरीके से ही ड्यूटी पर पहुंचते हैं।

यदि आवश्यकता अनुसार उपकेंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाती है, तो पंचायत के लोगों को इलाज के लिए चार किलोमीटर दूर सीएचसी जाना नहीं पड़ेगा। इस पंचायत में हाई स्कूल भी नहीं है। इस कारण पंचायत के छात्र छात्राओं को नवमी व दसवीं की पढ़ाई के लिए प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय हसनपुर जाना पड़ता है। गांव से दूर हसनपुर जाने के दौरान खासकर छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि इस पंचायत में संचालित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया जाए, तो छात्र छात्राएं पंचायत में ही नवमी व दसवीं की पढ़ाई कर सकेंगे। बताया जाता है कि इस पंचायत से होकर प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली सड़क वन लेन है। इस कारण भारी वाहनों को गुजरने में काफी असुविधाएं होती है।

यदि इस सड़क को पीडब्ल्यूडी में रुपांतरित कर दिया जाए तो इस स्थिति में सड़क के चौड़ीकरण हो जाने पर वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी। इस पंचायत में डाक घर भी नहीं है। इस कारण पंचायत के लोगों को डाक की सुविधा नहीं मिल पाती है। यदि इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, तो पंचायत के लोगों को काफी असुविधाएं होती है। हालांकि पंचायत के मुखिया राजीव कुमार सिंह उर्फ पिंकु ने बताया कि सुविधाएं बहाल करने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को लिखा जा चुका है। सुविधाओं को बहाल करने के लिए आवश्यक पहल किया जाएगा।

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