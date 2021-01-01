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गिरफ्तारी:छोटकी पतसिया में कट्टा व कारतूस के साथ चोर धराया

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के छोटकी पतसिया में एक चोर को ग्रामीणों ने रंग हाथ पकड़ लिया। इसके पास से एक देसी कट्टा एवं कई कारतूस भी बरामद किया गया है। इसे पहले तो ग्रामीणों ने पहले काफी पिटाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी पहचान छोटकी पतसिया निवासी स्व.मेदनी महतो के पुत्र विजय महतो के रूप में की गई है। इस संबंध में स्थानीय स्व.फकीरा महतो के पुत्र अरूण महतो ने थाना मे आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। दिए गए आवेदन में लिखा है कि आरोपी रात्री के करीब 2 बजे मेरे घर में घुस आया तथा सामान चोरी करने में लग गया। इसी दौरान हमलोगों की नींद खुली तो उसे मिलकर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर हमारे हवाले किया है। जिसमें आग्नेयास्त्र भी शामिल है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल उसे आवेदन के आलोक में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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