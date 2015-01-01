पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तैयारी शुरू हुई:काली पूजा में इस बार 551 थाली से होगी महाआरती, तैयारी शुरू हुई

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मां काली पूजा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

प्रखंड के रामपुर-जलालपुर स्थित नवयुवक संघ कार्यालय परिसर में गुरुवार को मां काली पूजा समिति की बैठक बालेन्दु शेखर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस दौरान हर साल की तरह इस बार भी काली पूजा के आयोजन से सम्बंधित होनेवाली विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रतिक्षारत मूर्ति निर्माताओं की सूची में से अजय कुमार चौधरी, विश्वमोहन चौधरी व अभिषेक कुमार को सयुंक्त रूप से पूजन की जिम्मेवारी दी गई। वहीं सर्वसम्मति से सार्वजनिक व्रती के रूप में ओम प्रकाश भारतेंदु का चयन किया गया।

साथ ही पूजा के सफल संचालन के लिए विभिन्न समिति का गठन किया गया। इसमें मंदिर पूजन प्रभारी कृष्ण कुमार कुंदन, प्रकाश व्यवस्था प्रभारी कन्हैया चौधरी, सजावट प्रभारी प्रशांत कुमार आदि को शामिल किया गया है। वहीं पूजा में इस बार भी पूजन के दूसरे दिन 15 नवंबर को शाम 7 बजे 551 थाली से माता की महाआरती व 16 को माता की प्रतिमा का विसर्जन करने का निर्णय लिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें