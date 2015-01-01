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मारपीट:दुबहा में चुनावी रंजिश में मारपीट, तीन घायल

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के दुबहा पंचायत के मस्तलीपुर गांव में बीते बुधवार की शाम चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना घटी। इसमें एक पक्ष के दिनेश कुमार राय तथा दूसरे पक्ष के मो. दिलखुश एवं मो फिरोज गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका इलाज स्थानीय अस्पातल में किया जा रहा है। इस संबंध में दोनों ओर से थाना में केस दर्ज कराया गया है जिसमें कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया है। थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में मारपीट की घटना घटी है। दोनों ओर से थाना में केस दर्ज कराया गया है।

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