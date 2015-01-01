पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चोरी:भूषवर देवी चौक पर तीन दुकान में हुई चोरी व 13 हजार नकद ले गए

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के भूषवर देवी चौक पर पान दुकान, सुधा काउंटर, सिंगार दुकान, जूता चप्पल दुकान में अज्ञात चोरों ने एसबेस्टस तोड़कर लगभग 13500 रुपए नकद एवं दुकान के समान को अज्ञात चोरों ने चाेरी कर लिया । जानकारी देते हुए दुकानदार दीपू कुमार ने बताया कि भूषवर देवी चौक पर दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा शनिवार को शाम में अन्य दिनों की तरह बंद कर दुकानदार अपने घर गए थे। रात में अज्ञात चोरों के द्वारा एसबेस्टस तोड़कर सुधा काउंटर से मिठाई, स्टेशनरी के सामान श्रृंगार के सामान सहित 13500 नकद अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। घटना की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष के सी भारती ने बताया कि इस संबंध में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें