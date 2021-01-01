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श्रद्धांजलि:20वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत नेता रामनाथ महतो, श्रद्धांजलि

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड के सीपीआईएम के दिवंगत नेता रामनाथ महतो के 20वीं पुण्यतिथि पर झहुरा में उनके निवास स्थान पर बने स्मारक पर फूल माला समर्पित कर समारोह पूर्वक मनाया गया। ब्रह्मदेव महतो की अध्यक्षता में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के जिला संयोजक रामविलास सहनी के नेतृत्व में सांस्कृतिक मोर्चा के जिला सचिव रामप्रवेश चौरसिया, रामप्रीत साहनी, कुंवर प्रसाद सहनी, ब्रह्मदेव सहनी के द्वारा जनवादी गीत प्रस्तुत किया गया। सभा को पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य तथा पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह ने अपने संबोधन में रामनाथ महतो को कम्युनिस्ट पार्टी का महात्मा बताते हुए कहा कि लाल झंडे की ऊंचाई को और बढ़ाने एवं अरमानों को आगे बढ़ने की अपील की।

सभा को राज्य सचिव मंडल सदस्य तथा विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार, राज्य कमेटी सदस्य रामदयाल भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य मनोज कुमार गुप्ता, सतनारायण सिंह, दक्षिण एलओसी के सचिव मिथिलेश सिंह, श्याम किशोर कमल, कृष्ण कुमार सिन्हा, विधान चंद्र, रामप्रकाश यादव, राम सागर पासवान, उपेंद्र राय, संजीव कुमार, शंभू आदि ने भी संकल्प सभा को संबोधित किया। दूसरी ओर भाकपा माले प्रखंड कमेटी की ओर से श्री कृष्ण विनोद पुस्तकालय में रामनाथ महतो की पुण्यतिथि के अवसर कम्युनिस्ट नैतिकता विषयक संगोष्ठी आयोजित की गयी।

संगोष्ठी की अध्यक्षता शंकर प्रशाद यादव ने किया। मुख्य वक्ता पूर्व विधायक राम देव वर्मा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए जुल्म -अत्याचार के खिलाफ लड़ना,शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने, देश व समाज के हित में संघर्ष करना, किसान मजदूरों के हित के लिए आवाज बुलंद करने, की लड़ाई लड़ना ही कम्युनिस्ट का नैतिक जिम्मेदारी है। माले सचिव छठु प्रसाद , अजय कुमार, चन्देखर प्रसाद,नन्दू महतो आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

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