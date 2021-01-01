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परेशानी:दो वर्षों से अधूरी टी वन से जमुआ और महद्दीपुर गांव तक जाने वाली सड़क पर आवाजाही में होती परेशानी

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • अधूरे निर्माण कार्य के कारण ग्रामीणों में है आक्रोश, अविलंब सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की

प्रखंड के टी वन से जमुआ महद्दीपुर गांव तक जाने वाली सड़क की निर्माण कार्य दो वर्षों से अधिक दिनों से अधूरा पड़ा है। बताया जाता है की इस सड़क की निर्माण कार्य में लगे निर्माण कंपनी के संवेदक को 4.310 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2019 में ही निर्माण पूरा करवाना था। लेकिन कारण जो भी हो निर्माण कार्य अवधी की दो वर्ष से अधिक दिन बीत जाने के बाढ़ भी जमुआ से महद्दीपुर गांव तक जाने वाली इस सड़क की निर्माण कार्य अधर में लटका पड़ा है। और स्थानीय प्रशासन मौन बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार तीन वर्ष पूर्व इस सड़क की 169.67 लाख की प्राकलन राशि से निर्माण कार्य आरंभ हुआ। मिट्टीकरण के बाद इस सड़क पर मेटेरियल डाल कर जगह - जगह गिट्टी भी बिछाई गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया की निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा इस सड़क की निर्माण के लगे मेटेरियल की जांच की गई। जांच में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में घटिया मेटेरियल का उपयोग किए जाने की अनियमितता के कारण इस सड़क की निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण रोक लगाने के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।- दुर्घटना का बना रहता है डर| सड़क पर गिट्टी बिछाकर छोड़ दिए जाने कारण इस सड़क से होकर गुजरने में लोगों को काफी परेशानी होती है। खासकर गिट्ठी बिछाएं जाने के कारण दो पहिए चालक को दुर्घटना होने की भय बनी रहती है बारिश होतो ही जमुआ पासवान टोला के लोगों को कीचड़ व जल - जमाव की समस्या को लेकर घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। वही महद्दीपुर गांव में कीचड़ की समस्या उत्पन्न होने के कारण लोगों को कठनाई झेलनी पड़ती है। इसके कारण सड़क पर पांव - पैदल चलना जोखिम से भड़ा रहता है।

फिर भी दैनिक कार्य के लिए ग्रामीणों को सड़क से होकर चलना मजबूरी बना हुआ है। स्थानीय जमुआ, महद्दीपुर, वलाट के ग्रामीणों ने बताया की मांग के बाद दो वर्ष पूर्व जब इस सड़क की निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। तब कमला नदी के पर आधा गांव के लोगों को आस जगी की शीघ्र सड़क का निर्माण पूरी होगी। और नदी पार के गांव के दो हजार से अधिक आवादी को दुर्गम सड़क पर चलने से निजात मिल जाएगी। लेकिन निर्माण अवधी पुरे होने के दो वर्ष के बाद भी विभागीय उदासीनता का दंश इन गांवों के लोग झेल रहे हैं।

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