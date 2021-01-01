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पीड़िता ने सुनाई व्यथा:उल्फा उग्रवादी मांग रहे रिहाई के बदले 15 करोड़ 16 फरवरी तक राशि नहीं देने पर कर देंगे हत्या

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • अरुणाचल प्रदेश में उल्फा उग्रवादियों ने कर लिया है राम कुमार का अपहरण

अपहृत पति को छोड़ने के बदले उल्फा के उग्रवादी 15 करोड़ रुपए वीडियो जारी कर मांग रहे हैं। 16 फरवरी तक रुपए नहीं दिए तो उसकी हत्या कर देंगे। पांच साल का बेटा भी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल रही। यह कहते हुए खानपुर के विशनपुर आभी गांव की वीणा कुमारी फूट-फूट कर रोने लगती है। वीणा बुधवार को कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता देख राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पास पहुंची थी। विधायक ने मामले को सदन में उठाने का आश्वासन दिया है।

साथ ही इस मुद्दे को लेकर वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलेंगे। महिला वीणा ने बताया कि उसका ससुराल खगड़िया के अलौली बहादुरपुर गांव में है। उसके पति क्यूपीसी ऑयल एंड गैस नामक कंपनी में अरुणाचल प्रदेश के सिलांग में रेडियो ऑफिस के पद पर कार्यरत हैं। गत 21 दिसंबर को कार्य के दौरान उल्फा उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। कंपनी द्वारा स्थानीय दियान थाने में प्राथमिकी दर्ज है। लेकिन वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही। जबकि उग्रवादी वीडियो मैसेज जारी कर 15 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं।

वह रुपए देने की स्थिति में नहीं है। वह सीएम के यहां भी गुहार लगा चुकी है। गृह मंत्री व पीएम को भी पत्र भेजी है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। जिसके बाद वह अपने पिता राम कुमार दिवाकर के साथ यहां पहुंची है। वीणा ने बताया कि उसके दो बच्चों में एक सात साल की बेटी अरुषी के अलावा पांच साल का पुत्र आदित्य कुमार है।

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